DAX - Ende der Erholung? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Im Anschluss an den massiven Kurseinbruch am Montag, startete der DAX mit einer fulminanten Gegenbewegung in den Dienstagshandel und erreichte in der Nachbörse den Widerstand bei 12.720 Punkten. Am gestrigen Tag folgte eine Korrektur dieser Erholung, die von den Bullen bei 12.400 Punkten gestoppt wurde. Anschließend zog der Index ausgehend von einer gebrochenen Abwärtstrendlinie an die Hürde bei 12.720 Punkten an, musste den Erholungsversuch jedoch schon bei 12.650 Punkten abbrechen. Nach einem weiteren, nachbörslichen Rücksetzer an die 12.400 Punkte-Marke könnte heute eine kurzfristige Fortsetzung der Erholung auf der Agenda stehen. ...

