FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Chemiekonzerns Wacker Chemie sind am Donnerstagmorgen nach der Vorlage von Geschäftszahlen unter Druck geraten. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,72 Prozent auf 146,00 Euro. Wegen des Rückgangs im Polysilizium-Geschäft enttäusche das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf den ersten Blick, schrieb Analyst Michael Schaefer von der Commerzbank in einer ersten Einschätzung. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass darin noch keine nennenswerten Versicherungsleistungen für den Schadensfall im US-Werk in Charleston enthalten sind. Inklusive der geschätzten Ersatzleistung sähen die Zahlen besser aus.

Zudem hatte der MDax -Konzern auf Gegenwind durch den starken Euro und gestiegene Rohstoffpreise im zweiten Halbjahr 2017 hingewiesen. Angesichts der fortgesetzten Euro-Aufwertung Anfang 2018 dürfte die starke Gemeinschaftswährung ein Thema bleiben. So hatte jüngst bereits die Wacker-Beteiligung Siltronic auf Euro-Gegenwind im laufenden Jahr hingewiesen.

Die Wacker-Aktien hatten erst im Januar bei 176,80 Euro den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Das war allerdings vor dem Ausblick von Siltronic sowie den jüngsten Börsenturbulenzen. Seit dem Hoch haben die Papiere knapp 16 Prozent eingebüßt./mis/jha/

ISIN DE000WCH8881

AXC0083 2018-02-08/08:54