FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der vorgelegte Jahresbericht hat den Aktien der Commerzbank am Donnerstag vorbörslichen Rückenwind gegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um fast 2 Prozent.

Grund dafür war, dass sich das Finanzinstitut 2017 besser schlug als von Analysten erwartet, auch wenn die teuren Restrukturierungen unter dem Strich zu einem weiteren Gewinnrückgang führten.

Neben dem Gewinn wurden am Markt auch die auf 14,1 Prozent gestiegene harte Kernkapitalquote und Aussagen zur Dividende gelobt. Bankchef Martin Zielke stellte für 2018 wieder eine Auszahlung an die Aktionäre in Aussicht./tih/zb

