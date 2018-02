Die anhaltenden Gebote gegenüber dem Greenback , belasten den EUR/USD , so dass dieser zur 1,2250 fiel, wo mit dem frühen Handel das neue 2-Wochentief gebildet wurde. EUR/USD Fokus auf EZB Das Paar baut seine Abwärtskorrektur am Donnerstag aus und so bleibt es auf dem Weg seinen 1. Wochenverlust nach 7 Wochen der Gewinne verbuchen zu müssen. Der solide ...

