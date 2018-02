Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Exporteure haben im Jahr 2017 einen neuen Rekord aufgestellt. Es wurden Waren im Wert von 1.279,4 Milliarden Euro exportiert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Der Wert der Importe betrug 1.034,6 Milliarden Euro. Die Exporte lagen damit um 6,3 Prozent und die Importe um 8,3 Prozent höher als im Vorjahr. Sowohl Exporte wie auch Importe übertrafen die bisherigen Höchstwerte aus dem Jahr 2016.

Die Außenhandelsbilanz schloss das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 244,9 Milliarden Euro ab. Die Leistungsbilanz wies nach Berechnungen der Bundesbank einen Überschuss von 257,1 Milliarden Euro aus.

Im Dezember stiegen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 111,9 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,9 Prozent höher.

Die Importe kletterten im Dezember um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 90,4 Milliarden Euro. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 5,0 Prozent.

Die Exportzuwächse wurden im vergangenen Jahr auf breiter Basis erzielt. Sowohl in die EU-Länder als auch in sogenannte Drittstaaten außerhalb der EU wurden 6,3 Prozent mehr Waren ausgeführt. Noch etwas besser lief das Exportgeschäft mit den Ländern der Eurozone; die Exporte in diese Ländern nahmen um 7,0 Prozent zu.

Für Dezember ergab sich kalender- und saisonbereinigt ein Außenhandelsüberschuss von 21,4 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 21,0 Milliarden Euro gerechnet. In unbereinigter Rechnung schloss die Außenhandelsbilanz den Dezember mit einem Überschuss von 18,2 Milliarden Euro ab.

Der Überschuss in der Leistungsbilanz betrug nach Berechnungen der Bundesbank 27,8 Milliarden Euro. Ökonomen hatten 25,0 Milliarden Euro erwartet.

