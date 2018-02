ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die aktuell extrem schwankenden Aktienmärkte zeigen einmal mehr: Die Börsen sind keine Einbahnstraßen. Wie Anleger das Auf und Ab der Märkte zum langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige ETFs-Investments nutzen können, erklärt Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer von ComStage ETFs, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV.