Liebe Leser,

am Dienstag (6. Februar) gab Lanxess auf einer Konferenz (der "HSBC SRI/Sustainability Conference") eine Präsentation, so teilte das Unternehmen mit. Konnte Lanxess dabei einige institutionelle Investoren überzeugen? Einer dieser größeren Investoren ist seiner Handlungsweise zufolge durchaus überzeugt von der Aktie. Denn immerhin hat BlackRock, Inc. mit Sitz in Wilmington/USA laut meldepflichtiger Mitteilung vom 5. Februar die Beteiligung an Lanxess per Stichtag 30. Januar ... (Peter Niedermeyer)

