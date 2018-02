Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen 2017 auf neue Bestmarke

Die deutschen Exporteure haben im Jahr 2017 einen neuen Rekord aufgestellt. Es wurden Waren im Wert von 1.279,4 Milliarden Euro exportiert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Der Wert der Importe betrug 1.034,6 Milliarden Euro. Die Exporte lagen damit um 6,3 Prozent und die Importe um 8,3 Prozent höher als im Vorjahr. Sowohl Exporte wie auch Importe übertrafen die bisherigen Höchstwerte aus dem Jahr 2016.

Deutsche Reallöhne legen 2017 um 0,8 Prozent zu

Die deutschen Arbeitnehmer haben 2017 trotz stärker gestiegener Preise nach Abzug der Inflation etwas mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um knapp 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nominallöhne lagen um rund 2,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,8 Prozent.

Chinas Außenwirtschaft legt Jahresstart über den Erwartungen hin

Chinas Außenwirtschaft ist besser als erwartet ins neue Jahr gestartet. Die chinesischen Exporte stiegen im Januar den elften Monat in Folge, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Die Ausfuhren legten gegenüber Januar 2017 um 11,1 Prozent zu und damit stärker, als Ökonomen mit im Mittel 10,2 Prozent erwartet hatten. Sie hatten insofern mit einem Exportzuwachs gerechnet, weil der Januar in diesem Jahr mehr Arbeitstage hatte als im Vorjahr. Im Dezember hatte die Zunahme 10,9 Prozent betragen.

Williams unterstreicht Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, hat sich erneut für weitere Leitzinserhöhungen ausgesprochen. Die guten Aussichten für die US-Wirtschaft würden eine weitere geldpolitische Straffung notwendig machen, sagte Williams, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der US-Notenbank stimmberechtigt ist, laut Redetext bei einer Rede in Hawaii. Ohne weitere Zinserhöhungen laufe die Wirtschaft womöglich Gefahr zu überhitzen, fügte er hinzu.

Nahles rechnet mit Zustimmung der SPD zu Koalitionsvertrag

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles geht von einer Zustimmung ihrer Partei zum ausgehandelten Koalitionsvertrag aus. Es sei ein starker Koalitionsvertrag, der bei den Themen Rente, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Pflege "sozialdemokratische Handschrift" trage, "und zwar richtig dicke", sagte Nahles in der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Nahles?".

Frankreich will Verteidigungsausgaben bis 2025 stetig erhöhen

Frankreich will seine Ausgaben für die Verteidigung in den kommenden sieben Jahren kontinuierlich erhöhen. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 295 Milliarden Euro im Zeitraum von 2019 bis 2025 vorgesehen, wie aus einem Gesetzesentwurf hervorgeht, der am Donnerstag dem Kabinett in Paris vorgelegt werden sollte. Ziel ist es demnach, die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2025 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Zweijähriges Haushaltsgesetz im US-Senat ausgehandelt

In den schwierigen Verhandlungen um den US-Bundeshaushalt ist eine Vereinbarung ausgehandelt worden. Führende Mitglieder des Senats gaben bekannt, dass sich Republikaner und Demokraten in der Kongresskammer auf ein Haushaltsgesetz geeinigt hätten, das sich über zwei Jahre erstrecken soll. Allerdings muss die Vereinbarung auch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden.

US-Justizministerium deckt internationalen Ring von Cyberkriminellen auf

Dem US-Justizministerium ist ein Schlag gegen einen weltweit agierenden Ring von Cyberkriminellen gelungen. Insgesamt seien 36 Mitglieder der Organisation "Infraud" angeklagt worden, teilte das Ministerium mit. Sie hätten das kriminelle Internet-Forum "Infraud" betrieben, das auf den Tausch und Handel mit persönlichen Daten vor allem von geknackten Kreditkarten spezialisiert gewesen sei. Der Schaden werde auf 530 Millionen Dollar geschätzt.

Nordkorea erteilt Treffen mit US-Vertretern in Südkorea Absage

Nordkorea hat Spekulationen über ein mögliches Treffen mit US-Vertretern bei den Olympischen Winterspielen eine Absage erteilt. "Wir stellen das hiermit klar. Wir haben nicht die geringste Absicht, bei unserem Besuch im Süden US-Vertreter zu treffen", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag Cho Yong Sam, einen ranghohen Vertreter des nordkoreanischen Außenministeriums. US-Regierungsmitglieder hatten mögliche Treffen bislang nicht ausgeschlossen.

Umstrittene Präsidentschaftswahl in Venezuela am 22. April

Die umstrittene Präsidentschaftswahl in Venezuela findet am 22. April statt. Das teilte die Präsidentin des Nationalen Wahlrats, Tibisay Lucena, im staatlichen Fernsehen mit. Zuvor waren Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition über den Wahltermin gescheitert. Delegationen der Regierung und des Oppositionsbündnisses Tisch der demokratischen Einheit (MUD) hatten zwei Monate lang versucht, in mehreren Punkten eine Einigung zu erzielen.

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins SELIC auf 6,75% von 7,0%

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

Niederlande Inflationsrate Jan 1,5% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 1,3% - CBS

GB/RICS-Hauspreisindex Jan +8 (Dez: +8)

GB/RICS-Hauspreisindex Jan PROGNOSE: +6

US/Verbraucherkredite Dez plus 18,45 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Nov revidiert plus 31,02 Mrd USD (vorl: plus 27,95 Mrd USD)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 797,2 Mrd JPY (PROG: Überschuss 999,7 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 797,2 Mrd JPY; -28,5% gg Vj

