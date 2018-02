Noch kann sich die deutsche Industrie nicht ganz entscheiden, wie sie die Produktion von Elektroautos angehen will. So hatte beispielsweise Bosch noch kürzlich in Aussicht gestellt, Milliarden in die Batterieproduktion, inklusive Zellfertigung, zu investieren, um mit gigantischen Kapazitäten zu einem der wichtigsten Hersteller der Welt zu werden. Diese Pläne wurden zuletzt aber von Bosch selbst als doch eher unwahrscheinlich eingestuft.



Umso größeres Gewicht liegt deshalb jetzt auf den Plänen von TerraE. Die Neugründung will eine Batteriefabrik bauen, die als deutsche Version von Teslas (WKN:A1CX3T) Gigafactory konzipiert ist. Nachdem es lange Zeit hieß, dass dafür Standorte in Deutschland geplant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...