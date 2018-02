Die Hypovereinsbank-Mutter Unicredit hat sich von dem Verlust 2016 erholt und fährt 2017 einen satten Gewinn von fast 5,5 Milliarden Euro ein.

Die italienische Hypovereinsbank-Mutter Unicredit hat im vergangenen Jahr stark vom Konzernumbau und einer besseren Lage der Wirtschaft in Italien profitiert. Nach einem Verlust von 12 Milliarden Euro im Jahr 2016 stand in den zwölf Monaten bis Ende Dezember ein Gewinn von fast 5,5 Milliarden Euro in den Büchern. Dabei profitierte das Institut aber unter anderem auch vom Verkauf der Fondstochter Pioneer an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...