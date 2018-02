Zürich - Die vernetzte und entsprechend effiziente Fertigung von Gütern - bekannt unter dem Schlagwort «Industrie 4.0» - wird für Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Elektrotechnik, Automobilfertigung und Maschinenbau immer entscheidender für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Gemäss einer Studie des Beratungsunternehmens EY bei insgesamt mehr als 650 Firmen in der Schweiz (103) und in Deutschland (557) wird den auf Industrie 4.0 basierenden neuen Geschäftsmodellen in der Schweiz eine höhere Bedeutung beigemessen als in Deutschland: In der Schweiz sind 46 Prozent der befragten Unternehmen vom Potenzial einer digitalisierten Industrie überzeugt, während es in Deutschland nur 41 Prozent sind.

Die sich abzeichnenden Bestrebungen kommen aber nicht ohne entsprechenden Preis: Als wichtigstes Hindernis bei der Umsetzung wird der hohe Investitionsbedarf gesehen, in der Schweiz mit 65 Prozent sogar noch etwas stärker als in Deutschland mit 59 Prozent. Dafür bremst der Mangel an qualifiziertem Personal die Industrie 4.0-Umsetzung in der Schweiz (47 Prozent) nicht so stark wie in Deutschland (57 Prozent). «Eine Ursache ist hier die Attraktivität des Arbeitsstandorts Schweiz», kommentiert Christian Schibler, Partner und Sektorleiter Industrie bei EY in der Schweiz.

Fünf Prozent tiefere Kosten

Angesichts der hohen Kosten für die Anfangsinvestitionen sowie des angespannten Arbeitsmarktes für IT- und Industriefachkräfte ist es erfreulich, dass bereits 45 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen Industrie 4.0-Lösungen anwenden. «Damit lassen sich nicht nur die Produktionsabläufe optimieren, sondern gleichzeitig auch die Produktionskosten um durchschnittlich 5,2 Prozent ...

