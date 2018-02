Zum einen fehlen Ressourcen, aber vor allem fürchtet man die Umstellung im laufenden Betrieb. Der Chemieparkbetreiber und Lösungsanbieter Infraserv Gendorf (ISG) hilft "seinen" Firmen bei der Digitalisierung und sorgt für eine reibungslose Bestandsdaten-Migration.

Bei Infraserv Gendorf Engineering, einem separaten Geschäftsbereich des Betreibers, arbeiten über 100 Engineering-Spezialisten. Neben der Planung und Optimierung von Anlagen beschäftigen sie sich damit, nicht nur in Gendorf ansässige Firmen fit zu machen für die Anforderungen an Industrie-4.0-gerechtes Engineering. Dabei setzen sie auf Gewerke übergreifende Planungsprozesse für nahtlos digitales Arbeiten. Eine eigens entwickelte, durchgängige Architektur vernetzt die verschiedenen Tools und Module so intelligent, dass eine komplett integrierte Engineering-Umgebung für alle Disziplinen entsteht. Diese Planungsumgebung nennt sich "Gendorf CAX 4.0".

Ein aus Sicht des Engineering-Dienstleisters wichtiger Baustein dieser CAX-Landschaft ist seit Neuerem die Software-Plattform Engineering Base (EB) von Aucotec. Sie basiert auf einem zentralen Datenmodell, das die Entwicklungs- und Bearbeitungsprozesse aller beteiligten Fachleute parallelisiert. Damit entfallen nicht nur Absprache- oder Datenübertragungsaufwände, sondern auch Fehlerquellen. Die Plattform ist in der Lage, sowohl die Verfahrenstechnik samt Rohrleistungs- und Instrumentierungsschema (R&I) als auch Instrumentierung, Detail Engineering und Maintenance in nur einer Plattform abzubilden; bei dem Anlagenbauer haben allerdings, historisch gewachsen, verschiedene Engineering-Systeme ihren festen Platz.

Offen für die Anbindung an alle beteiligten Disziplinen

Bei der Modernisierung der EMSR-Technik als Teil des Integrationskonzepts musste das neue System daher offen sein für die Anbindung an alle beteiligten Disziplinen. "Das Datenmodell von EB ist für die modernen Herausforderungen ...

