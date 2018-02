Der DAX ist am Donnerstag mit einem Minus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.511 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,62 Prozent im Vergleich zum Mittwochsschluss.

Gegen den Trend mit über vier Prozent im Plus waren am Donnerstagmorgen die Aktien der Commerzbank. Zwar war das Konzernergebnis von 279 Millionen Euro in 2016 auf 156 Millionen Euro in 2017 eingebrochen - Aktionäre hatten aber mit Schlimmerem gerechnet. Das operative Ergebnis lag 2017 gar bei 1.303 Mio. Euro, nach 1.399 Mio. Euro in 2016. 2017 wurden im deutschen Privatkundengeschäft 502.000 Nettoneukunden von der Commerzbank gewonnen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,2258 US-Dollar (+0,04 Prozent).