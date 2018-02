Linz - Polens Zentralbank NBP beließ gestern ihre Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert , so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit bleibe der Referenzzinssatz am Rekordtief von 1,50%. Die Inflationsrate liege trotz größerer Lohnsteigerungen unter dem Zielwert von 2,5% und sollte laut NBP auch in den nächsten Jahren knapp unter diesem Niveau bleiben. Laut Gouverneur Adam Glapinski würden weder die aktuelle politische Situation in Polen noch die Aufwertung des Zloty (PLN) ein Problem für die Wirtschaft darstellen. Die gute Konjunkturlage wirke sich aber positiv auf die Währung aus. Aus diesem Grund sehe Oberbank noch Potenzial zur weiteren Aufwertung des PLN. Dieses sei jedoch angesichts der taubenhaften Geldpolitik nicht so groß wie etwa jenes der CZK (Tschechische Krone). (08.02.2018/alc/a/a)

