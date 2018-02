Köln - Im Januar kam es an den Rentenmärkten zu einem Zinsanstieg und damit verbundenen Kursverlusten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Dynamic Absolute Return (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z).Die Aktienmärkte seien insgesamt von Kursgewinnen geprägt gewesen. Der Sauren Dynamic Absolute Return habe einen sehr erfreulichen Start in das neue Jahr verzeichnet und den Januar mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,1% abgeschlossen.

