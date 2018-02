Die größte italienische Bank Unicredit (ISIN: IT0005239360) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,32 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,99 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,78 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. April 2018 statt. In diesem Jahr gingen die Aktionäre leer aus. Zuletzt wurde im Jahr 2016 für das Geschäftsjahr 2015 eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...