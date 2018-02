Der Discounter verliert an Schlagkraft gegen den Erzrivalen Aldi - und reagiert mit hektischen Personalwechseln in der Führung.

Klaus Gehrig ist ein Mann mit robustem Auftritt und festen Prinzipien. "Jeder ist ersetzbar", lautet eine Maxime des obersten Managers von Lidl und Kaufland; eine, die er regelmäßig überprüft. Wer im Lidl-Reich nicht spurt, wird ausgetauscht. Wer nicht liefert, muss weichen. Drei Vorstandschefs und Dutzende Top-Kader hat Gehrig so in der vergangenen Dekade verschlissen.

Jetzt erwischte es Marin Dokozic. Der Manager war im Oktober 2015 an die Deutschlandspitze von Lidl gerückt und steuerte damit den wichtigsten Markt des Discounters - bis am Dienstag sein jäher Abgang verkündet wurde. Zu den Gründen schweigt das Unternehmen. Doch vertrauliche Daten des Nürnberger Marktforschers GfK, die der WirtschaftsWoche vorliegen, liefern eine Erklärung: Lidl schwächelt in der Heimat. Ausgerechnet Dauerrivale Aldi hat Gehrigs Truppe Marktanteile abgenommen.

Laut den GfK-Zahlen konnte Lidl die Umsätze mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs in Deutschland 2017 um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Kaufland verbuchte ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Im hiesigen Brot-und-Butter-Geschäft sind das solide Werte. Im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern sind sie jedoch blamabel: Aldi Nord legte um 5,8 Prozent zu, Aldi Süd trumpfte im Inland gar mit einem ...

