FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Der starke Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Gewinnmarge sei zwar etwas niedriger gewesen als gedacht, das habe aber auch an Sonderbelastungen gelegen./mis/zb

Datum der Analyse: 08.02.2018

