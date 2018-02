Neckarsulm (ots) -



- Kaufland und der Verband Deutscher Naturparke e.V. ermöglichen Kindern ein spannendes und lehrreiches Naturerlebnis



- Während der Aktionswoche vom 8. bis 14. Februar spendet Kaufland pro Kauf ausgewählter regionaler Produkte zehn Cent für das Projekt



- Damit werden 50 Schulklassen Naturentdecker-Klassenfahrten in einen nahegelegenen Naturpark ermöglicht



Im Rahmen seines 50-jährigen Jubiläums hat Kaufland in Kooperation mit seinem langjährigen Partner - dem Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) - ein ungewöhnliches Projekt initiiert. Ziel ist es, Kindern Naturerlebnisse zu vermitteln und sie für eine gesunde Ernährung und Lebensweise sowie für die Wertschätzung von regionalen Lebensmitteln zu sensibilisieren. Während einer Aktionswoche, die am 8. Februar 2018 startet, können die Kunden das Engagement des Unternehmens durch den Kauf ausgewählter regionaler Produkte unterstützen. Kaufland stellt für dieses einjährige Projekt eine Spendensumme von bis zu 250.000 Euro zur Verfügung.



Wie fühlt sich ein Baum an? Naturentdecker-Klassenfahrten in deutsche Naturparke



Der Spendenerlös ermöglicht mindestens 50 Schulklassen eine zweitägige Klassenfahrt in einen der über 100 Naturparke in Deutschland. Zwischen März und Oktober 2018 können Schulkinder auf diese Weise die Natur entdecken und spielerisch gesunde Lebensmittel aus ihrer Region kennen lernen. "Als Lebensmittelhändler sehen wir es als unsere Aufgabe, Kinder an eine bewusste und ausgewogene Ernährung heranzuführen und sie dafür zu sensibilisieren, welchen Ursprung unsere Produkte haben. Wir setzen mit dem Spendenprojekt bewusst ein Zeichen für die regionale Verbundenheit von Kaufland", so Richard Lohmiller, Vorstand Kaufland Deutschland. Die Naturentdecker-Klassenfahrten werden durch geschultes Personal begleitet und um theoretische Lehrinhalte ergänzt. "Vielen Kindern aus einem städtischen oder sozial schwachen Umfeld ist es nicht möglich, die Natur vor der eigenen Haustür kennenzulernen. Genau das möchten wir mit diesem Projekt ändern" ergänzt Dr. Michael Arndt, Präsident des Verbandes Deutscher Naturparke.



Kaufland-Spendenaktion mit ausgewählten Regio-Herz Produkten



Die Spendenaktion wird in der Woche vom 8. bis 14. Februar in allen Kaufland Filialen umgesetzt. In dieser Zeit werden ausgewählte regionale Produkte beworben, diese sind am Regal mit "Spendenaktion" gekennzeichnet. Für jeden hiervon verkauften Artikel spendet das Unternehmen zehn Cent an das Projekt und engagiert sich zugleich für heimische Lieferanten.



Über den Verband Deutscher Naturparke:



Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) ist der Dachverband der Naturparke in Deutschland. Der VDN unterstützt seine Mitglieder dabei, die Naturparke aufzubauen und zu Vorbildlandschaften zu entwickeln. Darüber hinaus fördert er den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Naturparken in Deutschland und Europa. Ein weiteres Anliegen des VDN ist es, die Aufgaben und die Leistungen der Naturparke in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Außerdem vertritt der VDN die Interessen der Naturparke auf politischer Ebene. Durch die Kooperation mit Partnern aus Naturschutz, Tourismus, Regionalentwicklung, Umweltbildung und Wirtschaft trägt der VDN zur Unterstützung der Naturparke durch verschiedenste Akteure bei. Der VDN gehört zu den Gründungsmitgliedern von EUROPARC Federation, der Dachorganisation für die Schutzgebiete Europas.



Über Kaufland:



Kaufland betreibt bundesweit über 650 Filialen und beschäftigt rund 78.000 Mitarbeiter. Außerhalb von Deutschland sind weitere 70.000 Mitarbeiter in Tschechien, der Slowakei, Kroatien, Polen, Rumänien und Bulgarien für das Unternehmen tätig. Kaufland ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört.



Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist die Verantwortung für Mensch und Umwelt. Das Unternehmen achtet besonders auf die nachhaltige Sortimentsgestaltung. Dazu gehören beispielsweise verantwortungsvolle Produktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und der Erhalt des Lebensraums Meer. Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz reichen vom Einsatz energieeffizienter Technik und der umweltbewussten Planung von Neubauten über klimafreundliche Logistikprozesse bis hin zur Abfallvermeidung.



Kaufland nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und engagiert sich in sozialen und ökologischen Projekten, wie beispielsweise durch die Kooperation mit den deutschen Naturparken. Bis Anfang 2019 plant das Unternehmen rund 100 Schnellladestationen für Elektroautos. Kaufland treibt so den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland voran und unterstützt moderne, umweltfreundliche Technologien im Bereich der E-Mobilität.



Mehr Informationen zu Kaufland Deutschland auf https://unternehmen.kaufland.de/



