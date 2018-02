08.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Wiener Börse verzeichnet einen Neuzugang im standard market. Das Unternehmen De Raj Group AG mit Sitz in Köln listet seit heute exklusiv an der Wiener Börse. Mit dem Listing geht keine Kapitalaufnahme einher. Preisbildung und Handel der Aktien sind einmal täglich in einer Auktion gegen 13:30 Uhr möglich. Laut Unternehmensangaben befinden sich rund 15 % der Aktien im Streubesitz. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben in den Geschäftsbereichen Heizkraftwerke...

Den vollständigen Artikel lesen ...