Die vorläufigen Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interst an den GBP Futures Märkten am Mittwoch um mehr als 500 Kontrakte gefallen ist, nach 216.402 Kontrakten am Dienstag. Gleichzeitig fiel das Volumen um mehr als 52K Kontrakte. GBP/USD vor BoE vorsichtig Die Abwärtsbewegung des Cable intensivierte sich mit dem Bruch unter die psychologische ...

