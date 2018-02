Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Mittwoch um mehr als 6K Kontrakte gefallen, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 592.061 Kontrakten lag. In die gleiche Richtung bewegte sich das Volumen, da dies um mehr als 96K Kontrakte einbrach, womit der vorherige Anstieg vollständig umgekehrt wurde. EUR/USD kann die 1,2165 ...

