Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL110 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.02.2018 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Einschneidende Restrukturierungsmaßnahmen sollen bereits Anfang 2019 zu Break-Even führen windeln.de hat vorgestern bekanntgeben, dass das Unternehmen im Zuge des bevorstehenden Managementwechsels Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung initiiert hat. Zusätzlich wurde eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um ca. 10% beschlossen und bereits erfolgreich platziert. Darüber hinaus legte windeln.de vorläufige Zahlen für 2017 vor. Im Zuge der Berichterstattung fand zudem ein Conference Call mit dem CFO Nikolaus Weinberger statt. Fokussierung des internationalen Geschäfts und nennenswerter Personalabbau: Vor dem Hintergrund des Wechsels im Vorstand zum 01. Mai 2018 hat windeln.de signifikante Restrukturierungsmaßnahmen beschlossen, die zu annualisierten Kostensenkungen i.H.v. ca. 10 Mio. Euro führen sollen und zum größten Teil bereits in 2018 realisiert werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen erwartet das Unternehmen Restrukturierungskosten von rund 1,5 Mio. Euro, die im Geschäftsjahr 2018 wirksam werden. Im Einzelnen hat windeln.de folgende Schritte initiiert: - Reorganisation und Kostensenkungen in Deutschland: Am deutschen Hauptsitz in München wird die Belegschaft in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung reduziert. Zudem werden einzelne Abteilungen neu organisiert. Zusätzlich soll das Sortiment von zurzeit 52.000 Produkten mit Fokus auf margenstarke Produkte weiter gestrafft werden. Darüber hinaus werden die Marketingausgaben in Deutschland weiter gesenkt. Die avisierten Kostensenkungen sollen 4 bis 5 Mio. Euro betragen. - Aufgabe von Teilen des internationalen Geschäftes: windeln.de wird sich zukünftig auf die deutschsprachige Region (DACH), Spanien, Portugal, Frankreich sowie China konzentrieren. In diesem Zusammenhang prüft das Unternehmen eine Veräußerung von Feedo. Die Tochter erzielte mit 86 Mitarbeitern 2017 ca. 27 Mio. Euro Umsatz in Tschechien, der Slowakei und Polen. Außerdem werden der italienische Onlineshop sowie das lokale Büro und das Warenlager in Italien geschlossen. Das Sortiment des südeuropäischen Geschäfts um 'Bebitus' soll nach der Integration im Oktober 2017 weiter optimiert und die allgemeine Organisation gestrafft werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll zu einer jährlichen Kostensenkung von 5 bis 6 Mio. Euro führen. Als Folge der Umsetzung der Restrukturierungen hat windeln.de den geplanten Umzug des Zentrallagers nach Osteuropa vorübergehend verschoben. Break-Even-Ziel auf Anfang 2019 vorverlegt: Unter der Annahme der kurzfristigen Realisierung der angestrebten Kostensenkungsmaßnahmen rechnet windeln.de nun mit dem Erreichen des Break-Even auf Basis des bereinigten EBITs bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2019. Ursprünglich war der Vorstand davon ausgegangen, dieses Ziel im Laufe des nächsten Geschäftsjahres zu realisieren. Kapitalerhöhung i.H.v. 10% des Grundkapitals durchgeführt: Neben den operativen Schritten haben Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital gegen Bareinlagen um bis zu 2,6 Mio. Euro auf ca. 31,1 Mio. Euro zu erhöhen. Da alle Mitglieder des Vorstandes (einschließlich der Gründer und des neuen CEO Peuckert) sowie eine neue Investorengruppe um den Unternehmer Clemens Jakopitsch an der Kapitalerhöhung teilgenommen haben, wurde sie bereits vorgestern vollständig gezeichnet. Der Platzierungspreis lag bei 1,98 Euro, was einem Discount von ca. 4% zum volumengewichteten Xetra-Kurs vom 06. Februar 2018 in Höhe von 2,06 Euro entspricht. Dem Unternehmen fließt somit ein Bruttoemissionserlös von ca. 5,2 Mio. Euro zu. Adjustiertes EBIT für 2017 im Rahmen der Erwartungen: Im Zuge des gestrigen Newsflows veröffentlichte windeln.de zudem vorläufige Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Umsatz wird in der Bandbreite von 211 und 213 Mio. Euro (MONe: 223 Mio. Euro) liegen, was einem Anstieg von 8 bis 10% entspricht. Für Q4 impliziert dies jedoch einen Umsatzrückgang von 6 bis 10%. Neben einem geringeren Umsatzniveau in Deutschland (Konzentration auf margenstarke Produkte, reduziertes Marketing) waren auch temporäre Effekte im Zuge der Bebitus-Integration (z.B. Implementierung des neuen Shopsystems) ursächlich für diese Entwicklung. Darüber hinaus war Q4 in China zwar das umsatzstärkste Quartal des Geschäftsjahres, die außergewöhnlich hohe Basis des Vorjahresquartals konnte jedoch nicht erreicht werden. Wenngleich das Unternehmen unsere Umsatzerwartung um ca. 5% verfehlte, führte eine leicht besser als erwartete Kostenbasis dazu, dass das adjustierte EBIT mit -26 bis -24 Mio. Euro im Rahmen unserer Prognose (MONe: -25 Mio. Euro) liegen wird. Hierzu trug neben der Reduzierung der Marketingkosten auch eine leicht gestiegene Rohertragsmarge bei. Im Zuge des gestrigen Conference Calls wurde deutlich, dass die Adjustierungen bei ca. 8,5 Mio. Euro und damit auf dem Neunmonatsniveau lagen. Das berichtete EBIT sollte u.E. aus diesem Grund in einer Bandbreite von -34,5 bis -32,5 Mio. Euro liegen und damit leicht besser als von uns bislang erwartet ausfallen. Die endgültigen Zahlen wird windeln.de am 14. März 2018 veröffentlichen. Cashburn weiter reduziert: Per 31.12.2017 verfügte windeln.de über liquide Mittel i.H.v. 25,7 Mio. Euro (MONe: 21,6 Mio. Euro), der Cash-Abfluss in Q4 betrug demnach 4,9 Mio. Euro und lag somit nennenswert unter den Abflüssen der ersten drei Quartale (im Schnitt 8,4 Mio. Euro). Modellanpassungen: Im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen passen wir unsere Annahmen für 2017 leicht nach oben an. Darüber hinaus haben wir den Umsatz- und Ergebnisbeitrag von Feedo ab dem laufenden Geschäftsjahr unter 'Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen' aufgeführt. Potenzielle Wertberichtigungen auf den Buchwert von Feedo haben wir nicht berücksichtigt. Des Weiteren beinhaltet unser Modell nun 1,5 Mio. Euro Restrukturierungskosten für die implementieren Maßnahmen zur Effizienz- und Profitabilitätssteigerung. Von dem avisierten Kostensenkungspotenzial i.H.v. 10 Mio. Euro (auf Jahresbasis) veranschlagen wir für 2018 6 Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung führt zu einem Cash-Zufluss i.H.v. ca. 5,0 Mio. Euro netto (MONe). Fazit: Die tiefgreifenden Maßnahmen könnten kurzfristig für Verunsicherung führen, sollten mittelfristig aber dazu beitragen, dass windeln.de nachhaltig profitabel agieren kann. Das klare Engagement der Unternehmensgründer und des aktuellen Vorstands sowie der neuen Investorengruppe sehen wir als positiven Katalysator. Sollte es dem Unternehmen gelingen, den vorgezogenen Break-Even-Termin einzuhalten, sollte dies einen der größten Zweifel an der Equity Story nehmen und zu einem deutlichen Kursanstieg führen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 Euro, da die positiven Effekte der erhöhten Ergebnisannahmen durch die Verwässerung im Zuge der Kapitalerhöhung nahezu ausgeglichen werden. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG.

