FMW-Redaktion

Die Commerzbank-Quartalszahlen liegen vor. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Ertrag vor Risikovorsorge (Umsatz bei Industrieunternehmen) lag bei 2,19 Milliarden Euro (Vorjahresquartal 2,51).

Der Gewinn lag bei mickrigen 90 Millionen Euro (Vorjahresquartal 472 Millionen Euro).

Wie man im unten gezeigten Datenblatt ganz am Anfang sieht: Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss (also das Kerngeschäft) steigen beide im Jahresvergleich leicht an. Nur Faktoren wie "Sonstige Erträge" und "Risikovorsorge" verhageln das Ergebnis. Auch die Verwaltungsaufwendungen sind leicht gestiegen. Der massive Stellenabbau (7000) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...