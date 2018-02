Zu Wochenbeginn hatten Spekulationen auf schnellere Zinserhöhungen in den USA den Euro stark belastet. Am Donnerstag konnte sich der Kurs der Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren. Er lag zuletzt bei 1,2275 Dollar.

