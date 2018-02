Europas oberste Bankenabwicklerin Elke König über den Reformbedarf in der Eurozone und die Vorteile einer EU-weiten Einlagensicherung.

Frau König, vor zehn Jahren brach das globale Finanzsystem zusammen. Wie robust sind die europäischen Banken heute?Elke König: Wir haben gegenüber 2008 große Fortschritte gemacht: Die Banken haben ihr Kapital deutlich erhöht und die Vernetzung untereinander zurückgefahren. Die gegenseitige Verrechnung vieler Finanzprodukte läuft über Börsen und nicht mehr direkt ab. Das macht das System robuster: Wenn ein Stein hinunterfällt, stürzt nicht mehr das ganze Gebäude ein.

Ihre Behörde ist seit drei Jahren dafür zuständig, Banken abzuwickeln, wenn die keine Überlebenschance haben. Klingt gut - aber funktioniert das auch? Um Chaos zu vermeiden, müssen wir Banken geordnet abwickeln, also den Schaden für die Finanzstabilität möglichst minimieren. Und das ist nicht nur Theorie, es klappt auch: 2017 haben wir Banco Popular abgewickelt. Obwohl sie die sechstgrößte Bank Spaniens war, gab es weder bei den spanischen Staatsanleihen noch bei den Aktienkursen anderer Banken besondere Ausschläge. Das ist bemerkenswert.

Aber wie glaubwürdig ist das Abwicklungsregime wirklich? Im vergangenen Jahr hat die italienische Regierung dank eines Schlupflochs doch wieder Staatsgeld in zwei insolvente Banken gesteckt.Es gibt sicher noch Raum zur Harmonisierung. Die beiden Institute hatten gehofft, dass sie im Windschatten der notleidenden Bank Monte dei Paschi di Siena ebenfalls vorsorglich vom italienischen Staat rekapitalisiert werden. Als dieser Traum platzte und die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde die Banken für nicht lebensfähig erklärte, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es kein öffentliches Interesse an einer Abwicklung gibt, sondern dass die Institute in die Insolvenz nach italienischem Recht gehen können …

… was dem italienischen Staat die Möglichkeit gab, fünf Milliarden an Steuergeldern einzusetzen. Vom politischen Versprechen, dass Steuerzahler nicht mehr für Banken zahlen, ist da nicht mehr viel übrig, oder?Wir müssen an dieses Thema ran, keine Frage. Die italienische Regierung genehmigte eine Liquidationsbeihilfe, weil es um zahlreiche Arbeitsplätze in der betroffenen Region ging. Eine Großbank übernahm die Filialen und bekam eine sehr ordentliche Mitgift, schließlich ist der Abbau von Mitarbeitern in Italien sehr kostspielig. Wir haben in Europa zwei Regelwerke zu Banken, die Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Finanzinstituten und die Bankenmitteilung der EU-Kommission von 2013. Die Regelungen sind nicht völlig kompatibel. Daran müssen wir arbeiten.

Vor vier Jahren hat der Stresstest der Banken die Risiken nicht ausreichend aufgedeckt. Wird es in diesem Jahr besser laufen?Ein Stresstest unterstellt ein bestimmtes ...

