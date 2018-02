Auction date 2018-02-08 Loan 1057 Coupon 1.50 % ISIN-code SE0004869071 Maturity 2023-11-13 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 1,550 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 7 Number of accepted bids 3 Average yield 0.316 % Lowest accepted yield 0.316 % Highest yield 0.317 % % accepted at lowest yield 50.00



Auction date 2018-02-08 Loan 1059 Coupon 1.00 % ISIN-code SE0007125927 Maturity 2026-11-12 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 2,550 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 9 Number of accepted bids 2 Average yield 0.727 % Lowest accepted yield 0.727 % Highest yield 0.727 % % accepted at lowest yield 66.67