Mit speziellen Sonnenbrillen gehen chinesische Polizisten auf Verbrecherjagd. Mehrere Kriminelle haben sie bereits festgenommen.

Während in Deutschland über den Einsatz von Gesichtserkennungsprogrammen immer noch kontrovers diskutiert wird, breitet sie sich in China immer weiter aus: An den Bahnhöfen in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan, testen Polizisten neuerdings Sonnenbrillen zur Gesichtserkennung, um Kriminelle zu fassen, wie der "Businessinsider" und das "Wall Street Journal" berichten.

Mit Hilfe der Brille, die der Google Glass ähnlich sieht, sollen die Beamten bereits sieben mutmaßliche Kriminelle festgenommen haben, 26 weitere Personen seien an Reisen innerhalb von China gehindert worden, weil sie mit gefälschten Identitätsdokumenten unterwegs gewesen seien. Denn in China müssen Reisende - anders als in Deutschland - ihre Papiere in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer vorzeigen.

Die Identifizierung der Kriminellen ist deshalb möglich, weil die ...

