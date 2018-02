08.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Palfinger (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die PALFINGER Gruppe konnte im Jahr 2017 trotz umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen den langjährigen Wachstumskurs fortsetzen. Mit 1.471,1 Mio Euro erreichte der Umsatz zum siebten Mal in Folge einen neuerlichen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte. Der Anstieg des Umsatzes um 8,4 Prozent ist in erster Linie auf die gute Baukonjunktur in Europa sowie auf Absatzerfolge in GUS zurückzuführen. Die operative Profitabilität war mit einer EBITDAn-Marge von 12,6 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...