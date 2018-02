Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit insgesamt wenig veränderten Kursen eröffnet, wobei es einige klare Ausreisser in die eine oder andere Richtung gibt. Die starke Aufwärtsbewegung auf breiter Front, die am Mittwoch zu einem Anstieg des SMI um fast 1,6% führte, hat damit bereits wieder ein Ende gefunden. Die Vorgaben aus den USA sind einmal mehr der Bremser. Zwar hatte der Dow Jones dort zunächst seine Erholung fortgesetzt, gegen Handelsende jedoch deutlich an Schwung verloren.

Viele Marktteilnehmer sind wenig überrascht, dass der Anstieg nicht in diesem Ausmass weiter geht. "Die Volatilität am Markt ist eindeutig zurück", meinte einer. Nachdem die Aktienmärkte sich zu schnell nach oben bewegt hätten, müsse man nun mit den aktuellen starken Marktschwankungen leben. Als allzu dramatisch wird die Situation allerdings bei den meisten Investoren nicht eingeschätzt. Viele sehen die zum Teil heftigen Rücksetzer nämlich als Kaufgelegenheit.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,05% höher bei 8'979,30 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert um 0,13% auf 1'475,30 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,02% auf 10'351,81 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zur Berichtszeit 19 tiefer, 10 höher und einer (Dufry) unverändert.

Auf Gewinnerseite stechen bei den Blue Chips zwei Titel hervor - beides Versicherer. Besonders ...

