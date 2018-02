Köln (ots) - Wolfgang Niedecken stand als BAP-Chef schon auf vielen Bühnen und vor vielen Kameras. Am 15. Februar 2018 betritt der Musiker, Autor und vierfache Familienvater Neuland: Er moderiert das WDR-Magazin "Mann tv" (22.10 bis 22.40 Uhr im WDR Fernsehen und danach in der Mediathek: www.wdr.de/mediathek).



Für die Moderation hat sich Wolfgang Niedecken mit einem außergewöhnlichen Video in der Redaktion beworben. Als mittelalterlicher Troubadour verkleidet sang er sich vor der Kölner Severinstorburg in die Herzen der Frauen und Männer. Für den WDR hat er den BAP-Song "Ruut-wieß-blau querjestriefte Frau" exklusiv umgeschrieben - zu einem Loblied auf die Frauen und auf "Frau tv".



"Mann tv" rückt seit 2015 in loser Reihenfolge auf den Platz von "Frau tv". Das Magazin beschäftigt sich mit Themen, die Männer bewegen. In der sechsten Ausgabe von "Mann tv" geht es um Lebensträume, um unerwartete Veränderungen und neue Pläne im Leben von Männern. Wolfgang Niedecken erlebte durch einen Schlaganfall vor einigen Jahren selbst einschneidende Veränderungen. Aber er war sich von Anfang an sicher, "dass alles wieder gut wird" und hat sich neue Ziele gesetzt. Genauso wie Werner Schlangen, der ganz neue Wege gegangen ist. Mit über 50 wurde der kaufmännische Leiter eines Verlags arbeitslos. Er sattelte um und wagte einen kompletten Neustart - als Puppenspieler.



Ein weiteres Thema in "Mann tv": Was passiert, wenn Lebenspläne durcheinander geworfen werden? Johannes träumte von einem Haus voller Kinder. Die richtige Frau dazu hat er gefunden. Aber der gemeinsame Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Wie geht er als Mann damit um?



Darüber hinaus geht es um ungewöhnliche Erlebnisse für Männer - zum Beispiel um eine Nacht im Spielzeugladen. Für 54 Männer wird dieser Traum wahr. Alfred Westhöfer veranstaltet in seinem Laden in der Bonner Innenstadt nach Geschäftsschluss Männerabende. Er schickt die Teilnehmer durch einen Parcours mit 14 Stationen. Am Kicker, der Rennbahn, mit Dartpfeilen und Legosteinen kämpfen sie um Medaillen und dürfen nochmal Kind sein.



