Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 335 Franken belassen. Der Versicherer habe für 2017 starke Resultate vorgelegt, wenngleich sie auf den zweiten Blick eher im Rahmen der Erwartungen lägen als darüber, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte lobte die in Aussicht gestellten Ausschüttungen an die Aktionäre./mis/zb Datum der Analyse: 08.02.2018

