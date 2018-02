Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA FABIA erhält neues Front- und Heckdesign mit LED-Scheinwerfern und LED-Heckleuchten - Vier drehfreudige und effiziente 1,0-Liter-Motoren zur Auswahl - Zusätzliche Assistenzsysteme, Infotainmentsystem Swing mit neuem 6,5-Zoll-Display und mehr 'Simply Clever'-Details



Mit umfassenden Neuerungen bei Design und Technologie startet der SKODA FABIA ins nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Der populäre Kleinwagen des tschechischen Automobilherstellers ist mit neu gestalteten Front- und Heckschürzen, den erstmals verfügbaren LED-Scheinwerfern und LED-Heckleuchten sowie einem feineren Interieur jetzt noch attraktiver. Drehfreudige und effiziente 1,0-Liter-Benzinmotoren sowie zusätzliche Assistenzsysteme prägen den modernen Charakter des SKODA FABIA. Das umfangreich überarbeitete Modell wird auf dem Internationalen Autosalon 2018 in Genf präsentiert. Die Markteinführung erfolgt im zweiten Halbjahr 2018.



Neue Designakzente prägen Exterieur und Interieur



Das modifizierte Design der Front- und der Heckschürze sorgt für ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild. Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer mit neuen Konturen und moderner Lichttechnologie setzen ebenfalls frische Akzente. Erstmals werden für den SKODA FABIA LED-Scheinwerfer sowie LED-Heckleuchten angeboten. Auch das Angebot an Leichtmetallrädern wurde erweitert - unter anderem um 18 Zoll große Räder für das Kurzheckmodell. Zur edleren Anmutung im Innenraum tragen das neu gestaltete Kombiinstrument, neue Dekorleisten für die Armaturentafel und zweifarbige Oberflächen für Sitze bei.



Sparsame und drehfreudige Ottomotoren



Das Antriebsportfolio für den SKODA FABIA umfasst künftig vier ebenso drehfreudige wie effiziente Benzinmotoren mit jeweils drei Zylindern und einem Hubraum von 1,0 Liter. Die MPI-Motoren sind mit einer indirekten Kraftstoffeinspritzung ausgestattet und leisten 44 kW (60 PS)* beziehungsweise 55 kW (75 PS)*. Die beiden TSI-Aggregate bringen es dank fortschrittlicher Motorentechnik mit Turboaufladung und Benzin-Direkteinspritzung auf 70 kW (95 PS)* sowie auf 81 kW (110 PS)*. Beide TSI-Motoren sind mit Ottopartikelfiltern ausgestattet. Der kraftvollste der insgesamt vier Motoren kann auf Wunsch mit einem 7-Gang-DSG kombiniert werden.



SKODA konzentriert sich beim Antriebsportfolio auf moderne Benzinmotoren und orientiert sich damit konsequent an den Anforderungen der Zielgruppen im Kleinwagensegment. Mit ihrer weiter verbesserten Wirtschaftlichkeit und ihrem vorbildlichen Emissionsverhalten bewegen sich die modernen Dreizylinderantriebe auf vergleichbarem Niveau mit effizienten Dieselmotoren.



Neue Fahrerassistenzsysteme erhöhen Sicherheit und Komfort



Mit der Erweiterung des Angebots an Fahrerassistenzsystemen überträgt SKODA AUTO einmal mehr fortschrittliche Technologie aus höheren Fahrzeugklassen in das Kleinwagensegment. Der neue Spurwechselassistent warnt beim Fahren auf mehrspurigen Straßen vor Fahrzeugen, die sich im sogenannten toten Winkel bewegen oder sich rasch von hinten nähern. Der Ausparkassistent überwacht das Geschehen hinter dem Fahrzeug und warnt vor Kollisionen beim Zurücksetzen. Außerdem ist künftig der Fernlichtassistent erhältlich. Er schaltet automatisch auf Abblendlicht um, sobald er entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge registriert.



Infotainmentsystem Swing jetzt mit neuem 6,5-Zoll-Display und SKODA Connect



Ein 6,5 Zoll großes Display gehört künftig zum Ausstattungsumfang des Infotainmentsystems Swing. Mit ihm lassen sich auch die vielfältigen mobilen Online-Dienste von SKODA Connect nutzen. In Verbindung mit dem Navigationssystem Amundsen stehen nun auch im SKODA FABIA Online-Verkehrsinformationen mit Stauhinweisen in Echtzeit zur Verfügung. Die innovative SmartLink+ Technologie unterstützt außerdem Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM und SmartGate.



Noch größere Vielfalt an 'Simply Clever'-Details



Zu den markentypischen Besonderheiten, die den SKODA FABIA im Kleinwagensegment auszeichnen, gehören zahlreiche praktische Details, die den Komfort und die Funktionalität im Alltag steigern. Die Auswahl dieser 'Simply Clever'-Features wird nun nochmals erweitert. Der in die Tankklappe integrierte Eiskratzer bietet nun eine Messskala zur Ermittlung der Reifenprofiltiefe. Auf Wunsch stehen auch im Fond USB-Anschlüsse zur Verfügung. Der Gepäckraum verfügt jetzt optional über einen doppelseitig benutzbaren Bodenbelag. Außerdem befindet sich im Seitenfach des Kofferraums des SKODA FABIA COMBI eine herausnehmbare LED-Taschenlampe.



Feste Größe im SKODA Modellportfolio



Der SKODA FABIA nimmt im aktuellen Modellprogramm des tschechischen Automobilherstellers eine zentrale Position ein. Mit seinen markentypischen Qualitäten wurde er zu einem internationalen Beststeller im Kleinwagensegment. Zudem liefert er die Basis für die jüngsten Erfolge von SKODA im Rallye-Sport. Seit 1999 wurden weltweit mehr als vier Millionen Einheiten des SKODA FABIA ausgeliefert, allein die aktuelle, dritte Modellgeneration kommt auf einen Absatz von mehr als 500.000 Fahrzeugen. Damit liegt der SKODA FABIA aktuell auf Rang drei der meistverkauften Modellreihen der Marke. Die wichtigsten Märkte für die Kurzheckvariante sind Deutschland, Großbritannien und Polen. Der SKODA FABIA COMBI erfreut sich in Deutschland, Tschechien und Polen großer Beliebtheit.



