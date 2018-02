Der EUR/USD zog sich schnell um 60-65 Pips vom Tageshoch zurück und so wurde in den letzten Minuten das neue 2-Wochentief gebildet. Damit verblasst der Spike des frühen europäischen Handels in den Bereich der 1,2300 und die am Freitag einsetzende Abwärtskorrektur (US Arbeitsmarktdaten) wird ausgebaut. EUR/USD ohne Nachrichten - leidet unter USD Käufen ...

