Der unaufhaltsame Aufstieg des E-Commerce sorgt für einen Boom im digitalen Zahlungsverkehr. Visa (WKN:A0NC7B) ist ein Hauptnutznießer dieses Megatrends, wie die Ergebnisse des Kredit- und Debitkartennetzwerks für das erste Quartal 2018 belegen.

Visa-Ergebnisse: Die nackten Zah...

Datenquelle: Visas erster Quartalsbericht 2018.



Was ist mit Visa in diesem Quartal passiert?

Der Netto-Betriebsertrag von Visa stieg im Jahresvergleich um 9 % auf 4,9 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch das globale Wirtschaftswachstum sowie den wachsenden Anteil des Einzelhandelsumsatzes, der über Online-Kanäle abgewickelt wird.



Das Zahlungsvolumen stieg um 10 % auf konstanter Dollar-Basis auf 1,9 Billionen US-Dollar. Man verzeichnete starkes Wachstum in internationalen Märkten wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...