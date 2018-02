Sursee, 8. Februar 2018 / uk

Einladung zur Präsentation des Jahresergebnisses 2017

Sehr geehrte Damen und Herren



Gerne laden wir Sie zur Präsentation des Jahresergebnisses 2017 und des Ausblicks für 2018 der CALIDA Gruppe ein. Dieser Anlass findet wie folgt statt:



Montag, 5. März 2018, 10.30 Uhr

SIX CONVENTION POINT

Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich



Im Anschluss an die Präsentation offerieren wir Ihnen gerne einen Stehlunch.



Der Geschäftsbericht und die Medienmitteilung sind an diesem Tag ab 07.00 Uhr unter www.calidagroup.com / Investor Relations abrufbar.



Dürfen wir Sie bitten, uns den Anmeldetalon bis zum 21. Februar 2018 zu retournieren?



Freundliche Grüsse

CALIDA Holding AG



Reiner Pichler

Chief Executive Officer