DWS Top Dividende, Flossbach, Carmignac - die Depotauswertungen bei FondsDISCOUNT.de werden stets von den üblichen Verdächtigen bestimmt. Doch lohnt es sich, die Treue zu halten? Wir haben uns nach möglichen Alternativen umgesehen.Treue zum Partner, langjährige Freundschaften oder auch die Loyalität zum Arbeitgeber - Beständigkeit ist für viele Menschen ein großer Wert. Was im Privat- und Geschäftsleben gelten mag, lässt sich auch auf die Finanzwelt übertragen. So lautet etwa einer der bekannten Merksätze an der Börse "Hin und her macht Taschen leer". Was sich darin so schön reimt, hat durchaus einen finanziellen Hintergrund, Stichwort: Transaktionskosten. Diese können je nach Depotbank die Rendite empfindlich schmälern. Insofern spricht aus Gebührensicht einiges dafür, sein Depot nicht ständig umzuschichten, sondern seinem Fondsinvestment mittel- bis langfristig treu zu bleiben. Über den Zeitverlauf - dies ist ein weiterer Pluspunkt einer langjährigen "Bindung" - lassen sich zudem kurzfristige Verluste in der Regel wieder wettmachen, dies ergibt sich aus dem stetigen Auf und Ab an den Finanzmärkten. Auch stellt sich bei Langfrist-Investments, insbesondere in Form von Sparplänen, nicht die Frage nach dem richtigen Timing - denn der optimale Ein- und Ausstiegszeitpunkt lässt sich ohnehin nur mit viel Glück erwischen.

