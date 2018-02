Garching-Hochbrück (ots) -



Eine Tischleuchte mit einer Trompete als Fuß, eine Vase von Hand aus unzähligen Keramik-Blüten gearbeitet, ein grünes Kaninchen mit goldenen Ohren als Buchstütze, ein goldfarbener Orang-Utan als Deko-Highlight im Wohnzimmer, die Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente bietet überraschende Dekorationsideen für das Zuhause. Während viele Hersteller auf reduziertes Design und Funktion setzen, plädiert das Möbelunternehmen Kare Design mit seinen Kollektionen für lustbetontes Einrichten. So heißt eine der 20 verschiedenen Stil-Welten "Gaga". In dieser Inszenierung sitzen allerlei Tierfiguren wie das grüne Kaninchen als Buchstütze im Regal, daneben hängt ein Ölbild in knalligen Farben mit einem Alpaka Portrait (Achtung: Trendtier 2018!), das reichlich mit Glitzersteinchen und Bommeln verziert ist. "Wir nennen "Gaga" auch unsere gute Laune Kollektion", erklärt Gründer und Kreativ-Chef Jürgen Reiter, während er zum bunten Stillleben noch einen knallig bunten Ohrensessel mit Patchwork Stoffen im Hippie-Stil rückt. Ist das nicht kitschig? "Klar, aber erlaubt ist was gefällt! Und wer zuhause Spaß an Farben, Mustern und lustigen Wohnaccessoires hat, wem dekorative Leckerbissen ein Lächeln auf die Lippen zaubern, der soll sich austoben und nicht zwanghaft nach minimalen Lösungen suchen."



Edel: Wohnen wie im Boutique Hotel



Der mutige Mix an Stilen macht den unverwechselbaren Look des Münchner Möbelunternehmens seit 1981 aus. Wer es edel liebt beim Einrichten wird ebenfalls bei Kare fündig wie in der Stil-Welt "Blue Elegance". Sie verbreitet das kosmopolitische Flair stylischer Hotel-Lobbys in einer Variante für das eigene Wohnzimmer. "Der Hype um schicke und außergewöhnliche Hotels beeinflusst die Gestaltungsideen für die eigenen vier Wände. "Viele Menschen gönnen sich ein paar Tage in einem Boutique-Hotel und bringen Inspirationen für die eigenen Wände mit nach Hause," erklärt Reiter den Trend. Blau in Kombination mit Gold, Messing oder Silber geben den farblichen Rahmen. Für den Wow-Effekt sorgen ausgewählte Statement-Stücke: Ein Zweier-Set runder Marmortische mit dezenten Messingintarsien, der mitternachtsblaue Drehsessel in Samt, eine Galerie verspiegelter Bilder mit Stars der Hollywood Ära, die Tischleuchte mit Trompetenfuß. Feminine Variante ist die Stil-Welt "Cocktail" mit entzückenden, creme farbigen 50er Jahre Cocktailsesseln, viel Puderrosa und Vasen über und über besetzt mit handgefertigten Rosenblüten. Die Vasen platzieren die Stilisten von Kare auf einem asiatischen Sideboard, das ebenfalls in Rosa lackiert ist.



Spaß am Wohnen



"Wir verwandeln das Zuhause zu einem Ort voll sinnlicher Lebenslust, garniert mit dekorativen Leckerbissen frei nach dem Motto: Lieber munter als minimal, lieber exzentrisch statt angepasst," fasst Kare CEO und Kreativchef Jürgen Reiter die Looks für das Frühjahr zusammen. Sein Geschäftspartner, Peter Schönhofen, ebenfalls CEO, ergänzt: "Wir verbinden Funktion mit Inspiration, machen die eigenen vier Wände zum Refugium, in dem Menschen ihre persönlichen Wünsche - ihr Ich - ausleben." Kare Design Ambiente Frankfurt, Halle 8/H 90



ÜBER KARE Design GmbH



Die Neuheiten der erfolgreichen Trendmacher sind ein Plädoyer für Sinnlichkeit, Mut und Individualität beim Einrichten. Mit spektakulären Möbeln, Leuchten und Accessoires schafft die schillernde Münchner Möbelmarke einen unverwechselbaren Look jenseits des Mainstreams. Mit Erfolg: Rund 200 Kare Shops in fast 50 Ländern tragen die Botschaft "Spaß am Wohnen" in die Welt. Seit 1981 steuert das Unternehmen in privater Hand der Gründer mit seinem einzigartigen Sortiment und unkonventionellen Wohnwelten auf Erfolgskurs. Das Unternehmen entwirft und vermarktet Möbel, Leuchten und Wohn-Accessoires. Sein Erfolgsrezept: Kare kreiert dreimal pro Jahr neue und kreative Wohnwelten - die sogenannten Trendshows. Kare Design verfügt über eigene Geschäfte in München, Regensburg und Wien/Österreich sowie mehr als 100 Franchise Stores, hunderte von Shop-in-Shop Flächen im Möbelhandel, eine Tochtergesellschaft für gewerbliche Projekte und Online-Shops.



