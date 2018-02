Karlsruhe/Stuttgart (ots) -



Beauftragte für Sicherheit und Gesundheit zukünftig auch Ansprechpartner für Betriebsärzte | Fachkräfte beraten Unternehmer ganzheitlich im Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz



Der Vorsitzende des Verbands für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V. (VDSI), Prof. Dr. Rainer von Kiparski, fordert im Gespräch mit Arbeitsschutz Aktuell TV eine Stärkung der am Arbeits- und Gesundheitsschutz beteiligten Akteure.



Insbesondere auf die ca. 620.000 Sicherheitsbeauftragten in deutschen Unternehmen sollen zukünftig weiter reichende Aufgaben und Zuständigkeiten zukommen. Als "Beauftragte für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" können sie noch aktiver dabei mitwirken, eine nachhaltige Sicherheitskultur in den Unternehmen zu etablieren. Gleichzeitig sollen die Fachkräfte für Arbeitssicherheit als Environment, Health & Safety Manager (EHS-Manager) Unternehmer in Zukunft ganzheitlich beraten.



Motor der Prävention



"Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Motor der Prävention machen", fordert VDSI Vorsitzender Rainer von Kiparski. Eine nachhaltige Präventionskultur könne nur erfolgreich etabliert werden, wenn Mitarbeiter aktiv an diesem Prozess beteiligt werden. Eine Schlüsselrolle und Multiplikatorfunktion komme dabei der Gruppe der ca. 620.000 Sicherheitsbeauftragten in deutschen Unter-nehmen zu. "Sie sind das Bindeglied zwischen Beschäftigten und Unternehmern. Sie kennen Stärken und Schwächen des Unternehmens, die Arbeitssituation vor Ort. Sie sprechen die Sprache der Kolleginnen und Kollegen und verfügen über das nötige Fingerspitzengefühl in der Kommunikation", so von Kiparski.



Auch solle die große Gruppe der Sicherheitsbeauftragten nicht mehr nur für Arbeitssicherheit zuständig sein, sondern auch für Belange des Gesundheitsschutzes, wie z. B. das Betriebliche Gesundheitsmanagement. "Als Beauftragte für Sicherheit und Gesundheit wären sie dann nicht nur Ansprechpartner der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sondern auch wichtiger Informationsgeber für die Betriebsärzte", so von Kiparski weiter. Gerade in kleinen Unternehmen, die von Fachkraft oder Betriebsarzt oft nur einmal im Jahr besucht werden, sei es umso wichtiger, dass sie kompetente Ansprechpartner vor Ort haben, die sie über Neuigkeiten oder Probleme aufklären können. "Denn", so betont von Kiparski: "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind von größter Bedeutung: Ohne Sicherheit keine Gesundheit, ohne Gesundheit keine Sicherheit".



Ganzheitliche Beratung - auch im virtuellen Raum



Auch die Gruppe der rund 73.000 Fachkräfte für Arbeitssicherheit will der VDSI mit zusätzlichen Kompetenzen ausstatten, etwa durch Qualifizierungen in Fragen des Umweltschutzes. Nach internationalem Vorbild der EHS-Manager sollen Fachkräfte für Arbeitssicherheit den Unternehmer in Zukunft ganzheitlich beraten - im Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zu Fragen der Arbeitssicherheit. "Die Einbin-dung der Fachkraft muss bereits in den Planungsprozessen erfolgen, denn hier werden die Sicherheits- und Schutzkonzepte festgelegt, sowohl was die Hard- als auch die Software betrifft", so von Kiparski. Hierin sieht der VDSI Vorsitzende eine der großen Herausforderungen im aktuellen Arbeits- und Gesundheitsschutz. "Sehr viele Vorgänge spielen sich heute im Virtuellen ab, d. h. es wird zunehmend schwieriger die Unternehmer zu beraten und entsprechende Prozesse zu gestalten. Während früher vorwiegend Arbeitsplätze oder Maschinen in Augenschein genommen wurden, müssen Berater heute im Idealfall Datenschutz- und Softwarekenntnisse haben. Hier werden wir völlig neue Methoden und Verfahren entwickeln müssen", betont von Kiparski.



Das Video-Interview mit Prof. Dr. Rainer von Kiparski finden Sie auf Arbeitsschutz Aktuell TV.



Kongressblock Prävention 4.0 auf Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart Eben diese neuen Methoden und Verfahren werden Gegenstand der Diskussion eines ganzen Kongressblocks zum Thema "Prävention 4.0" im Rahmen der diesjährigen Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart sein. "Präsentiert werden neueste Forschungsergebnisse und Studien, die wertvolle Beiträge zur Entwicklung von Handelshilfen und -empfehlungen liefern werden - u. a. zu intelligenten Sensoren und Steuerungen sowie zu kollaborierenden Robotern, die zukünftig in direktem Kontakt mit Menschen arbeiten werden", verspricht VDSI Vorsitzender Rainer von Kiparski.



Die Studien werden aktuell durch den VDSI in Zusammenarbeit mit Partnern realisiert und ausgewertet.



Über die Arbeitsschutz Aktuell



Vom 23. - 25. Oktober 2018 wird die Arbeitsschutz Aktuell mit Fachmesse und Kongress zu Gast in Stuttgart sein - inmitten einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Der dreitägige Kongress steht unter dem Motto "Sicher und gesund arbeiten". Er wird sich mit elementaren und aktuellen Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz beschäftigen. Die Arbeitsschutz Aktuell 2018 in Stuttgart erwartet 12.000 Fachbesucher, 300 Aussteller und 1.000 Kongressteilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Parallel zur Arbeitsschutz Aktuell finden die beiden Veranstaltungen interbad und parts2clean statt.



Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) ist ideeller Träger der dreitägigen Fachmesse sowie des Fachkongresses.



Veranstalter der Fachmesse ist die HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH.



Der Videokanal ARBEITSSCHUTZ AKTUELL TV informiert Sie mit einer neuen ganzjährigen crossmedialen Kommunikation über die Themen von Kongress und Fachmesse.



Es kommen Experten zu Wort, die sich aus Ihrem Fachgebiet zu den Herausforderungen und Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Zeiten von Arbeit 4.0 und Digitalisierung der Arbeit äußern.



