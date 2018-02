Bonn - Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) trifft sich heute zu seiner ersten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden weder mit einer Veränderung des UK-Leitzinses (aktuell 0,50%), noch mit einer Anpassung der derzeit nicht aktiven Anleiheankaufprogramme rechnen. Gleichwohl dürften viele Marktakteure das begleitende Statement genau unter die Lupe nehmen, ob darin angesichts der seit dem Brexit-Votum von 0,5% auf zuletzt 3,0% gestiegenen Inflationsrate Hinweise auf eine zukünftig straffere Geldpolitik in UK zu finden seien. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der jüngst aufgekommenen Befürchtungen, dass die globale Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken schneller zurückgefahren werden könnte als bislang angenommen. Gerade aufgrund der noch zu erwartenden Belastungen der britischen Wirtschaft durch den EU-Austritt sehen die Analysten von Postbank Research derartige Befürchtungen hinsichtlich der Bank of England aber nur bedingt als begründet an. (08.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...