Der Kurs des Euro gab am Mittwoch nach. Zum US-Dollar fiel die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich auf den niedrigsten Wert seit zwei Wochen auf 1,2245. Verantwortlich dafür ist die breit angelegte Stärke der US-Währung. Auslöser waren Wortmeldungen des Fed-Chefs von Chicago ... The post EUR/USD: Potenzieller Evening Star beschädigt Chartbild appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...