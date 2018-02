In dieser Woche herrschte an den Aktienmärkten enormer Verkaufsdruck. Der Flash-Crash beim Dow Jones zu Beginn der Woche führte auch beim deutschen Leitindex zu erheblichen Verlusten. Davon blieb natürlich auch das Hebel-Depot von DER AKTIONÄR nicht verschont. Erfahren Sie hier alles Wichtige zum aktuellen Stand von Thomas Bergmann... Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.