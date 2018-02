Das hat gesessen! Die Ölpreise an der New Yorker Wallstreet verzeichneten nach Bekanntgabe der US-Lagerbestandsdaten am Mittwochnachmittag einen regelrechten Einbruch. Die Heizölpreise im Inland ziehen umgehend nach und sind mit einem Minus von einem Cent bzw. Rappen je Liter in den Donnerstag gestartet. Das Wochenminus summiert sich auf 2,6 Cent bzw. Rappen und die Heizölpreise in Deutschland und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...