- BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 1015 (940) P - BERENBERG CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 900 (915) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 865 (750) PENCE - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6000 (5800) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 295 (355) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS GLAXOSMITHKLINE-PRICE TARGET TO 1430 (1580) P - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3400 (3700) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4300) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RANDGOLD RESOURCES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 7700 (7800) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 660 (690) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 185 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 315 (310) PENCE - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 765 (750) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob