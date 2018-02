BERLIN (Dow Jones)--In den festgefahrenen Minsker Friedensprozess könnte wieder Bewegung kommen. Kommende Woche soll es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (Munich Security Conference, MSC) ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format geben, wie MSC-Chef Wolfgang Ischinger am Donnerstag in Berlin erklärte. "Ja, diese Planungen bestehen", sagte Ischinger.

Es sei sicher gut, dass die Gelegenheit in München genutzt werde, um in die Minsk-Gespräche wieder ein wenig Bewegung hineinzubekommen, sagte Ischinger. Dem Normandie-Format gehören Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine an. Die MSC findet vom 16. bis 18. Februar statt.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2018 04:56 ET (09:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.