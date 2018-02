FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder die Bären die Oberhand gewonnen. Der Dax bröckelte am Vormittag zunehmend ab und verlor zuletzt 1,08 Prozent auf 12 455 Punkte. Die Verluste gingen einher mit einem Anstieg des auch Angstbarometer genannten Volatilitätsindex VDax. Dieser stieg um 6 Prozent auf 22 Punkte.

Auch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte am Vormittag erneut zu, wenn auch nur moderat. Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten hatten den jüngsten Crash an der Wall Street ausgelöst und die Börsen weltweit belastet. "Aktien reagieren seit gut drei Wochen sehr empfindlich auf steigende Zinsen am US-Rentenmarkt", sagte Jochen Stanzl, Analyst von CMC Markets./bek/jha/

