Budapest, Ungarn und Berlin - 8. Februar 2018 -UNLEASH (http://www.unleashgroup.io/), das größte Netzwerk für Personalwesen, Technology und Unternehmensentwicklung, verstärkt seine Aktivitäten rund um HR Tech Startups durch die Einstellung von HR Expertin Anna Ott.

Damit setzt UNLEASH ein Zeichen im Rahmen seiner im letzten Jahr begonnenen Innovationsstrategie und dem daraus resultierenden Aufbau eines dezidierten Managementteams. Startups sind seit Unternehmensgründung ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten von UNLEASH im Kontext von Fragestellungen zur Zukunft der Arbeit. Mit dem Ausbau des Führungsteams um einen Experten für eben diese Zielgruppe, gibt UNLEASH Startups einen sichtbaren Platz in der Gesamtstrategie.

Anna Ott wird sich zunächst auf den Ausbau des Startup Ökosystems rund um die jährlichen Konferenzen fokussieren. "Ich freue mich sehr, Teil des Teams von UNLEASH zu werden, da sich hier das Epizentrum von Vordenkern, Entscheidern und Lösungsanbietern rund um die Zukunft der Arbeit entwickelt hat. UNLEASH bei der weiteren Entwicklung zu unterstützen, indem wir HR Tech Startups noch mehr zu einem elementaren Bestandteil unserer Aktivitäten machen, ist der beste Job, den ich mir momentan vorstellen kann" sagt Anna Ott, Head of Startup Ecosystem, zu ihrer neuen Rolle.

Anna Ott bringt 18 Jahre Erfahrung in verschiedenen HR Funktionen mit, war unter anderem Geschäftsführerin einer innovativen Personalberatung in Berlin und hat zuletzt für den Inkubator der Deutschen Telekom, hub:raum, als HR Experte die Portfoliounternehmen betreut. Durch eben diese die Kombination aus Startup-Hintergrund und auch Expertise in HR und insbesondere HR Tech, ist sie eine perfekte Besetzung für UNLEASH's Innovationsstrategie.

"Mit Anna können wir nun der nächsten Generation unserer Kunden ein noch besseres Angebot machen und dadurch unser Alleinstellungsmerkmal und unsere Vision als UNLEASH noch weiter festigen: der Zugang zu Expertise, den Treibern und den Technologien die die Zukunft der Arbeit gestalten", sagt Marc Coleman, Gründer und Geschäftsführer von UNLEASH.

Über UNLEASH:

Unleash Your People! UNLEASH (früher "HR Tech World") ist mehr als ein Konferenzveranstalter. Mit der in Amsterdam 2017 neu positionierten Marke erweitert das Unternehmen das Spektrum seiner Themen um alle Fragestellungen rund um die Zukunft der Arbeit und limitiert sich nicht mehr nur auf HR Technologien.

Als die am schnellsten wachsende Plattform für Innovationen rund um Arbeit, HR und Technologien, vereint UNLEASH schon jetzt ein Netzwerk aus C-Level Entscheidern, Visionären, Experten und Unternehmern aller Disziplinen aus über 120 Ländern. Auf den UNLEASH Konferenzen in Amsterdam, Paris, London, San Francisco und Las Vegas waren schon Sir Richard Branson, Arianna Huffington, Sir Ken Robinson, Gary Vaynerchuk und viele weitere Redner. Allein im Jahr 2017 nahmen insgesamt über 9.000 Teilnehmer an den Konferenzen in den USA und Europa teil.

2018 wird UNLEASH deutlich auf Wachstum setzen, um sich als führende Plattform zur Zukunft der Arbeit und HR Technologien zu etablieren.

www.unleashgroup.io (http://www.unleashgroup.io/)

Pressekontakt: Andi Lustak via pr@unleashgroup.io (mailto:pr@unleashgroup.io).





Logo_UNLEASH (http://hugin.info/175653/R/2167300/834311.png)

Logo_UNLEASH_color (http://hugin.info/175653/R/2167300/834310.png)

Anna_Ott UNLEASH Twitter size (http://hugin.info/175653/R/2167300/834309.jpg)



