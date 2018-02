Essen - Die Verunsicherung der Investoren blieb gestern bestehen, so die Analysten der National-Bank AG.An den Aktienmärkten habe sich die Beruhigung zwar fortgesetzt. Von business as usual könne jedoch noch keine Rede sein. Im Euroraum habe erneut beobachtet werden können, wie sich die Renditeaufschläge von Staatsanleihen aus der Peripherie gegen Bundesanleihen eingeengt hätten. Diese Bewegung sei vor allem nach Bekanntgabe der Einigung auf eine Fortsetzung der großen Koalition in Deutschland erfolgt. Die Details, die aus der Koalitionsvereinbarung nach und nach durchgesickert seien, hätten deutlich gemacht, dass die antizyklische und daher eher restriktiv wirkende deutsche Sparpolitik wohl dem Ende zugehe. Dementsprechend dürfte die deutsche Haltung gegenüber den europäischen Partnern hinsichtlich der Fiskalpolitik dieser Länder ebenfalls moderater werden.

