Baltimore (ots/PRNewswire) - DT MedTech, LLC (DTM) gab heute bekannt, dass Prof. Beat Hintermann, der weltbekannte Facharzt für Fuß- und Sprunggelenk-Chirurgie und Entwickler eines neuen, aus zwei Komponenten bestehenden semi-rigiden künstlichen Sprunggelenks mit der Bezeichnung Hintermann Series H2 Total Ankle Replacement System, die H2-Prothesen erfolgreich bei fünf Patienten in Liestal in der Schweiz implantiert hat. Vier der Eingriffe waren primär Operationen zum Ersatz des Sprunggelenks, der fünfte Eingriff löste eine fehlgelagerte Arthrodese.



Das H2 Total Ankle Replacement System ist für die Verwendung als unzementiertes Implantat außerhalb der Vereinigten Staaten und als zementiertes Implantat innerhalb der Vereinigten Staaten vorgesehen, und dient der Versorgung von schmerzhaften, arthritischen Sprunggelenken, die entweder durch primäre Osteoarthrose, posttraumatische Osteoarthrose, oder Arthritis als Folge einer entzündlichen Erkrankung (z.B. rheumatoide Arthritis, Hämochromatose) bedingt sind. Hintermann Series H2 kann auch zur Revision von fehlgeschlagenem Sprunggelenkersatz und nicht ausreichend oder schlecht versteiften Sprunggelenken verwendet werden.



Prof. Hintermann sagte, "Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen der kürzlich durchgeführten H2-Operationen, zumal die Patienten in der Lage waren, bereits 24 Stunden nach Einpflanzung der Implantate das Bein wieder voll belasten zu können. Diese neue semi-rigide Option, die zusätzlich zur beweglich tragenden Hintermann Series H3* Prothese kommt, ermöglicht mir, die Gruppe der für einen vollständigen Ersatz des Sprunggelenks infrage kommenden Patienten auszuweiten".



Der Vertrieb von DTMs Hintermann Series H2 in den Vereinigten Staaten erfolgt direkt über den Logistikpartner HealthLink Europe International von der US-Zentrale in Raleigh, NC, aus, und über spezialisierte, besonders ausgewählte Distributoren. Der Vertrieb außerhalb der Vereinigten Staaten wird von HealthLink Europe BV über seinen niederländischen Standort und andere spezialisierte und ausgewählte Distributoren abgewickelt.



David Reicher, President und CEO von DTM, erklärte, "Wir rechnen mit einer limitierten Ausgabe der Hintermann Series H2, und zwar ab Anfang Februar außerhalb der USA, und ab Ende März in den USA selbst. Wir haben uns auf die Schulung, den Verkauf und den Vertrieb der Hintermann Series H2 in Märkten rund um den Globus fokussiert und freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Markteinführung".



Zusätzliche Informationen zu DTM innerhalb der Vereinigten Staaten können Sie per E-Mail unter info@DTMedTech.com oder telefonisch bei Frau Jeannie Sarda unter +1410-427-0003 anfragen; außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich bitte per E-Mail an dt-medtech@healthlinkeurope.com, oder rufen Sie uns an unter +31 73 303 2537.



Informationen zu DT MedTech, LLC



DT MedTech, LLC ist die Muttergesellschaft von DT MedTech International und European Foot Platform, S.A.R.L. DTM und seine Tochtergesellschaften unterhalten Niederlassungen in Baltimore, Maryland; Dublin (Irland); Saint-Louis (Frankreich); und Liestal (Schweiz). Als Mitglied der Data Trace-Unternehmensfamilie, die seit mehr als 30 Jahren führend in den Bereichen wissenschaftliche und medizinische Publikationen, Vermarktung, chirurgische Ausbildung, Management klinischer Studien, Arzthaftpflichtversicherung und Informationsdiensten ist, stellt DTM innovative operative Lösungen für die chirurgische Versorgung der unteren Extremitäten bereit, die wie das Total Ankle Replacement-System der Hintermann-Serie modernste Technik bieten.



*Hinweis: Hintermann Series H3 ist nicht für den Verkauf in den Vereinigten Staaten und ihren Territorien verfügbar.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/639695/DT_MedTech_H2_Left.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/398250/DT_MedTechLogo_Logo.jpg



OTS: DT MedTech, LLC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127899.rss2