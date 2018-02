Genf - Die unter dem Logo Compenswiss geführten Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO haben im Jahr 2017, wie andere Sozialwerke auch, von der freundlichen Stimmung an der Börse profitiert. Geopolitischen Spannungen zum Trotz sei es ein "sehr gutes Börsenjahr" gewesen, teilte Compenswiss am Donnerstag mit. Die auf den Kapitalanlagen erzielte Nettorendite erreichte mit 7,11% den höchsten Wert seit 2010. Im Vergleich dazu wurde 2016 eine Rendite in Höhe von 3,93% erzielt.

Nach den einzelnen Sozialwerken aufgeschlüsselt erhöhte sich die Nettorendite auf dem Vermögen der AHV auf 6,82% von zuvor 3,75%, die IV erzielte 6,84% (VJ 2,63%) und die EO 6,98% (3,85%). Auf den flüssigen Mitteln resultierte insgesamt bei Compenswiss eine positive Rendite von 0,25% nach einem Minus von 0,04% im Vorjahr. Durch die aktive Verwaltung ...

